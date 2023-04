Fillette tuée dans les Vosges : que sait-on du profil du suspect ?

Ce qui interroge désormais, c’est le passé du suspect. Déjà mis en examen pour la séquestration et le viol de deux garçons, il avait été placé dans un centre éducatif fermé de Moselle pendant un an et venait de faire son retour chez sa mère depuis deux mois. Le parquet a fait savoir qu'un expert a conclu dans un rapport provisoire "à l'existence d'une altération du discernement et à sa dangerosité pour les autres".

Depuis son retour à Rambervillers en mars dernier, il était soumis à une obligation de soins et de formation, sous la surveillance de la Protection judiciaire de la jeunesse. Le procureur a souligné que le jeune homme respectait ces obligations et qu'il était en stage de cuisine.