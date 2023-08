VIDÉO - Mort de Gérard Leclerc : l'avion "a tournoyé avant de tomber"

Gérard Leclerc, c’était un visage familier : 40 ans de présence à la télévision et à la radio. Journaliste politique respecté de tous, il avait démarré sa carrière sur Europe 1 puis RMC avant de rejoindre le service public, avec près de 20 ans sur la deuxième chaîne. “C’était un journaliste cultivé, rigoureux et élégant qui aimait le débat et la vérité des faits”, a notamment réagi l’ancien président de la République François Hollande. Marié à l’animatrice d’Europe 1 Julie Leclerc et père de trois enfants, Gérard Leclerc avait 71 ans.