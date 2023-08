VIDÉO - Mort suspecte du principal d'un collège de Lisieux : le déroulé des faits

Noémie, Esteban et Lenie se sont donné rendez-vous devant leur collège à Lisieux, dimanche 13 août. Ils ont accroché une banderole, où chacun a écrit quelques mots en hommage à leur principal. "Merci monsieur Vitel de m'avoir soutenue et d'avoir cru en moi. Vous allez nous manquer", a ainsi inscrit Noémie. "On pouvait tout le temps aller toquer à sa porte", ajoute l'un de ses camarades. Beaucoup s'en souviennent aussi : la lutte contre le harcèlement était une priorité absolue pour Stéphane Vitel.

Désormais, avec l'émotion, viennent les questions : pourquoi et comment le proviseur a-t-il perdu la vie ? Le 20H de TF1 a remonté le fil des événements.