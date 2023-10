VIDÉO - Décès suspects à l'hôpital de Remiremont : une douzième plainte déposée

Que se passe-t-il à l'hôpital de Remiremont, dans les Vosges ? En un an et demi, c'est la douzième plainte qui est déposée. Mardi 3 octobre, une femme de 78 ans est décédée après des complications lors d'une opération du col du fémur. Mais ce décès reste incompris par sa famille qui a été entendue ce vendredi matin par la police et a déposé plainte. Une autopsie a été ordonnée et les dossiers médicaux ont été saisis, a précisé le procureur de la République, Frédéric Nahon.