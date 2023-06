Mystère des chiens empoisonnés dans le Gard : "On a peur de ce poison fulgurant"

Tout près de là, dimanche dernier, trois autres chiens ont été empoisonnés, dont un mortellement. Laurianne Sarti y est venue ce matin pour tenter de sauver un chat errant, en le piégeant dans une cage pour lui éviter une mort violente. Elle-même, ne veut plus s’y promener. "On a peur. Le poison était tellement fulgurant que si un enfant le touche et le met à la bouche, on ne sait pas les conséquences", s'inquiète-t-elle.

Plusieurs enquêtes judiciaires sont en cours, mais aucun suspect n’a pour l’heure été arrêté. Les gendarmes tentent d’ailleurs de savoir si tous ces empoisonnements sont l'acte d’une seule ou plusieurs personnes.

"La première fois, c'était du carbamate, un anti-limaces qui avait été utilisé", indique Céline Gouilloux, à la clinique "Vétérinaires 2 toute urgence" de Montpellier, qui a reçu en urgence les chiens malades.