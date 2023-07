VIDÉO - "Ne cherchez pas, il n'y a plus rien" : des commerces du centre-ville de Grenoble mis à sac

La scène a été diffusée sur les réseaux sociaux, à travers de nombreuses vidéos-amateur. À la tombée de la nuit, et jusqu'à 5h du matin, une quarantaine de commerces du centre-ville ont été méthodiquement pillés, les uns après les autres. Comme on peut l'entendre dans la vidéo en tête de cet article, un des pillards filme et commente lui-même : "Première avenue, c'est fait, la suite c'est en train...". Toutes les enseignes sont visitées, une à une. Les grilles métalliques sont soulevées, et des individus s'introduisent à l'intérieur, par petits groupes.