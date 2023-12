VIDÉO - "Oh, voilà que j’ai acheté un iPhone 11" : se faire escroquer en ligne n'a jamais été aussi facile

Si vous faites partie de ceux qui font la plupart de leurs cadeaux de Noël sur Internet, attention à ne pas vous faire avoir. Les faux sites et publicités mensongères se multiplient à l'approche des fêtes, faisant sur leur passage de nombreuses victimes d'arnaques commerciales. Le JT de TF1 a rencontré l'une d'elles.

Moins 80% sur une marque de vêtements, qui pourtant ne pratique jamais de réductions ; une console de jeu vidéo qui passe de 279 à 70 euros... Ces publicités en ligne sont frauduleuses, mais semblent plus vraies que nature, écrites sans fautes de français et avec des visuels de très bonne qualité. Résultat : tomber dans le panneau n'a jamais été aussi facile. Claudie en a fait les frais. Elle s'est fait avoir après avoir acheté en ligne un produit soldé qu'elle n'a jamais reçu.

Voilà que j'avais acheté deux paires de chaussures Nike taille 45, sans jamais avoir été sur aucun de ces sites. Claudie, victime d'une arnaque en ligne

Et les problèmes ne se sont pas arrêtés là ; ses données bancaires ayant été volées. Car quelques mois plus tard, elle a été victime d'une nouvelle arnaque. "J'allais me coucher, je regarde mon portable, je regarde vite les mails, oh, voilà que j'ai acheté un iPhone 11 à 900 euros !", lance-t-elle dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. Totalement stupéfaite, la retraitée a finalement réussi à bloquer la transaction, non sans stress. Mais elle n'était pas au bout de ses surprises. "Voilà que j'avais acheté deux paires de chaussures Nike taille 45, sans jamais avoir été sur aucun de ces sites", ajoute-t-elle. Piratée, Claudie a eu le réflexe d'appeler tout de suite sa banque.

Mais en matière d'arnaques en ligne, les banques ne passent pas toujours l'éponge. Ainsi, selon un cabinet d'avocats parisien spécialisé dans les escroqueries en ligne, pour espérer être remboursé, mieux vaut ne rien avoir divulgué. "C'est le numéro de carte bancaire, le CVV, la date d'expiration, l'identifiant d'accès au compte bancaire. Dès que vous communiquez l'une de ces données, vous êtes sûr que la responsabilité de la banque ne peut pas être engagée. Donc, la banque ne vous remboursera pas et si vous faites appel au médiateur, il ne vous remboursera pas non plus. Tandis que le tribunal ne condamnera pas la banque", explique Me Alexandre Dakos.

Des réseaux sociaux très peu regardants

Pourtant, les arnaques sont de plus en plus difficiles à déceler. Elles pullulent actuellement sur les réseaux sociaux, avec beaucoup de promotions de vêtements avant Noël. Que ce soit sur Instagram, Facebook ou parfois TikTok, même sur les comptes dont la marque est certifiée avec une étoile ou un logo, il peut très bien s'agir, derrière, d'une opération frauduleuse. C'est ce que rappelle la plateforme de surveillance gérée par l'État, laquelle dénonce des réseaux sociaux très peu regardants côté publicité. "Les réseaux sociaux ne vont pas s'assurer si le site est un site officiel ou un site qui est opéré par des escrocs. Eux, ils génèrent du revenu, ils génèrent de l'argent, ils vont prendre la publicité, la diffuser et malheureusement, on peut cliquer et être victime de cybermalveillance", assure le directeur-général Jérôme Notin.

Pour bloquer les petits malins qui se font passer pour de grandes marques, il reste la case justice, mais c'est souvent très long. Alors, plus les plaintes sont nombreuses, plus le dossier a des chances d'avancer. "Le dépôt de plainte permettra aux enquêteurs de disposer d'éléments techniques : l'adresse du site sur lequel vous êtes allé, le numéro de téléphone que vous avez rappelé, par exemple. Et ces éléments vont leur permettre potentiellement d'identifier les auteurs et donc de faire cesser l'infraction", précise Jérôme Notin.

Pour éviter les problèmes, sachez que les arnaqueurs en ligne adorent frapper quand vous vous reposez. Ainsi, ils multiplient les tentatives le vendredi soir, le dimanche matin et les veilles de vacances.