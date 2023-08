VIDÉO - Nouveau drame au Luna Park du Cap d'Agde : ce que l'on sait sur l'accident d'un jeune forain

"On voulait y aller avec nos enfants, du coup, on n'ira pas. Je n'ai pas envie qu'il leur arrive un accident ou même qu'on en voit un", réagit une femme interrogée par TF1. Une autre visiteuse assure en revanche que ça ne l'"empêchera pas d'y retourner" : "Malheureusement, des accidents, il en arrive tous les jours : vous traversez la route, il peut vous arriver la même chose. C'est peut-être la loi des séries, ce n'est pas pour autant que ça va continuer et que c'est mal sécurisé".

Selon nos informations, il s'agirait d'une erreur humaine. Le jeune forain ne serait pas passé de l'autre côté des garde-corps, et il aurait pensé pouvoir passer avant que la deuxième nacelle ne redescende. Ce mercredi matin, les policiers étaient sur place pour les premières constatations. La victime, plongée dans le coma à l'hôpital, est toujours entre la vie et la mort.