VIDÉO - "On n'est peut-être pas à l'abri" : l'inquiétude des habitants de Toulouse après l'effondrement d'un immeuble

Un immeuble de trois étages, évacué dans la semaine, s'est effondré à Toulouse, dans la nuit de vendredi à samedi. Aucune victime n'est à déplorer, mais l'effondrement inquiète les riverains dans le centre de la Ville rose. Une équipe du 13H de TF1 s'est rendue sur place.

"Quand on voit l'ancienneté des immeubles autour, on se dit qu'on n'est peut-être pas à l'abri de ça". Quelques heures après l'effondrement d'un immeuble dans le centre de Toulouse (Garonne), les commerçants et résidents du quartier s'inquiètent. "On est toujours à l'affût du moindre bruit pour le signaler", témoigne l'un d'eux dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article. Il faut dire que l'effondrement de l'immeuble de trois étages, au cœur d'un des quartiers les plus anciens de la quatrième ville de France, a marqué les esprits.

Le bâtiment s'est écroulé, dans la nuit de vendredi 8 à samedi 9 mars, sans faire de victime. L'immeuble avait été évacué un peu plus tôt dans la semaine, après le signalement d'un commerçant dont l'échoppe se trouvait au rez-de-chaussée. "On est passés à rien, à quelques jours à quelques heures... Heureusement qu'ils ont évacué l'immeuble", se félicite Michael Drilhole, qui avait tiré la sonnette d'alarme après des craquements inquiétants et un mur en miettes.

Il faut évacuer les gravats au plus vite, pour ne pas que la menace sur les immeubles mitoyens perdure, et que le problème s'aggrave Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse

Le bâtiment situé près de la place du Capitole abritait neuf logements et deux commerces, inoccupés depuis l'évacuation du site mardi. Samedi matin, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc s'est félicité "qu'il n'y ait pas de personnes blessées" et a apporté son soutien aux personnes évacuées qui "l'ont été dans l'urgence et ont perdu la totalité de leurs affaires". L'édile estime par ailleurs qu'il est "trop tôt pour dire ce qui s'est passé exactement" et fait état de "signalements depuis quelques mois" de la part de locataires et propriétaires, qui ont alerté le syndic de cet immeuble de logements privés.

Des signalements qui ont débouché sur "une expertise diligentée la semaine dernière, et les conclusions n'avaient pas été alarmistes", a précisé Jean-Luc Moudenc. Samedi à l'aube, une nouvelle évacuation est survenue. "Vingt-six personnes ont été évacuées des bâtiments à proximité", détaille un officier du SDIS, car l'effondrement a fragilisé les bâtiments mitoyens. Pour tenter de limiter les risques, des ouvriers détruisent le dernier pan de mur encore debout, instable et dangereux.

La rue Saint-Rome, une artère très commerçante du centre-ville de Toulouse, est coupée depuis mardi autour du bâtiment en question, suscitant l'inquiétude des commerçants. "Nous avons mandaté une entreprise qui est en train de commencer le déblaiement, car il faut évacuer les gravats au plus vite, pour ne pas que la menace sur les immeubles mitoyens perdure, et que le problème s'aggrave", a indiqué le maire de Toulouse.