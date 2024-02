VIDÉO - "On ne lâche rien" : une semaine après la disparition d'Erwan, sa famille et les gendarmes restent mobilisés

Une semaine après la disparition d'Erwan, sur le parking d'une discothèque des Deux-Sèvres, sa famille a porté plainte contre l'établissement qu'elle accuse de négligence. Pendant ce temps, les recherches se poursuivent, mais rien ne permet encore de savoir ce qui a pu lui arriver.

Une semaine après la disparition d'Erwan, un étudiant de 18 ans, des plongeurs de la gendarmerie sont une nouvelle fois mobilisés. Ils inspectent les étangs situés à proximité du lieu de la disparition du jeune homme qui a été aperçu pour la dernière fois dans la nuit de samedi à dimanche dernier devant une discothèque des Deux-Sèvres. Qu'est-il devenu ? Que lui est-il arrivé ? Personne ne le sait.

L'amour de notre petit frère nous porte et nous pousse à rien lâcher. On est là tous les jours pour chercher dans les coins, sur les routes Alexis, frère d'Erwan

Sa famille et ses proches se mobilisent tous les jours pour le retrouver et ne baissent pas les bras. "On ne lâche rien. On est toujours aussi motivés. L'amour de notre petit frère nous porte et nous pousse à rien lâcher. On est là tous les jours pour chercher dans les coins, sur les routes", explique Alexis, son frère, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. De son côté, son autre frère, Matthias, assure qu'ils sont "forts et unis". "C'est ce qui nous anime. Et oui, oui, il y a toujours de l'espoir. Tant qu'on n'aura rien, l'espoir sera là", dit-il.

Depuis le début, les gendarmes ont multiplié les battues et les moyens : des plongeurs, un hélicoptère ou des motos cross pour aller sur les chemins. Aujourd'hui, une quarantaine de militaires ont été déployés. Les recherches se sont concentrées sur les routes menant de la boîte de nuit au domicile d'Erwan, près de Parthenay, comme on le voit sur la carte ci-dessous.

TF1

Et ce dispositif évolue. "On le suit en fait en prenant en compte un périmètre plus élargi que nos premiers périmètres de recherche. C'est une logique d'élargissement de nos périmètres pour essayer de retrouver du témoignage, des éléments nous permettant de retrouver la trace d'Erwan", détaille le lieutenant-colonel Baron, commandant en second du groupement de gendarmerie départemental des Deux-Sèvres.

Samedi, les militaires annoncent de nouvelles recherches. Le procureur de la République de Niort, lui, a ouvert une enquête pour non-assistance à personne en danger, suite à la plainte déposée par la famille contre l'établissement de nuit.