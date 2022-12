"On se rend compte qu'on a besoin d'électricité !" : quand une panne prive de courant une partie de l'Aube

Un accident venait d’avoir lieu à un carrefour de Troyes (Aube), quand l'équipe de TF1 a débuté son reportage, visible en tête de cet article. Un accrochage sans gravité, d'abord lié au manque de vigilance des automobilistes, mais pas seulement : les feux ne fonctionnaient plus, et c’était comme ça dans toute la ville. Toute une partie du département de l’Aube s’est retrouvée sans électricité pendant une heure, une coupure tout sauf anodine.

"Le frigo éteint, le congélateur éteint", témoigne un habitant, et la même chose chez tous les résidents de son quartier pavillonnaire. "On va au magasin, on ne peut pas payer non plus, parce que l'électronique est bloquée", raconte un autre, "rien de grave, mais en étant bloqué une matinée, on se rend compte qu'on a besoin d'électricité".