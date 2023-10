VIDÉO - "On vide l'océan à la petite cuillère" : trois policiers anti-drogue témoignent de leur profonde lassitude

En parlant, ces trois hommes mettent leur carrière en danger. Ils ont donc préféré se livrer de manière anonyme, sans concession, pour partager leur sentiment d'impuissance face au trafic de drogue. "Moi, ce que je constate, c'est des faits. Les faits, c'est que les points de deal, pour parler des points de deal implantés, sont les mêmes depuis des années", affirme l'un d'entre eux.

Son collègue enchaîne : "À partir du moment où vous arrivez à faire tomber une équipe d'un réseau et que dans les vingt minutes, une demi-heure, il y a à nouveau une équipe qui est en place, on voit bien que ça ne sert pas à grand-chose ce qu'on fait". Il déplore notamment un manque de moyens. "Un souci d'effectif, de nombre. Demain, si vous voulez vraiment bloquer des points de deal, ce n'est pas dix flics qu'il faut mettre dedans, vous mettez une unité entière avec un suivi judiciaire derrière, et on peut essayer de bloquer le système", avance-t-il.

Pour mieux étayer ce problème, le troisième agent cite un exemple significatif : "Si on a besoin d'un sous-marin pour surveiller, "un soum", un véhicule banalisé qui nous permet d'observer les auteurs sans être vu, eh bien parfois, il faut attendre qu'un autre service ait fini de travailler avec, pour pouvoir travailler vous, avec le même 'soum' sur votre affaire", souligne-t-il. Une situation frustrante pour chacun d'entre eux. "On a parfois les solutions en tête et on se dit, il faudrait tel ou tel moyen et on ne les a pas forcément", regrette-t-il.