Pillages et incendies lors des manifestations du 1er-Mai : le ras-le-bol des commerçants

À quelques mètres de là, les rayons d'un supermarché ont été vidés. Face à l'ampleur des dégâts, le maire de Lyon a demandé à l’État une aide financière. Pour cause, il faut maintenant nettoyer et réparer, à commencer par les feux de circulation éteints depuis hier. Une manifestation d'une violence inédite marquée par 54 interpellations et 19 policiers blessés.