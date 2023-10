VIDÉO - Alerte dans les casinos : des escrocs pillent les machines à sous grâce à un simple smartphone

Tenter sa chance devant une machine à sous, c'est certainement le jeu de hasard le plus prisé dans les casinos, qui en tirent d'ailleurs 80% de leurs recettes. À l'ouverture du casino d'Enghien-les-Bains (Val-d'Oise) ce lundi matin, les habitués ne dérogeaient pas à la règle. Sauf que depuis quelques années, des escrocs venus des pays de l'Est, très organisés, ont décidé d'en faire aussi leur terrain de jeu. Ainsi, l'an dernier, un homme a été surpris en flagrant délit de triche. Il a piraté une machine à sous et a empoché 12.000 euros. Mais, comment est-ce possible ?