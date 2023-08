Piscine gonflable dans la prison de Valence : la vidéo qui fait des vagues

Des images qui créent des remous. Un détenu s'est filmé dans une piscine gonflable, dans sa cellule de prison à Valence (Drôme), avant de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo de TF1 en tête de cet article, on peut voir son installation : une petit piscine gonflable remplie d'eau, entre son lit et son bureau. La piscine a depuis été saisie et le détenu devrait passer devant une commission de discipline.

"Entre chaleur, agressions et piscine, il ne manque plus que la crème solaire !", s'est indigné le syndicat FO pénitentiaire en début de semaine. Selon FO, le détenu a été pris la main dans le sac alors qu'il avait diffusé sur les réseaux sociaux les images le montrant "tranquillement au frais, les pieds dans l’eau, au nez et à la barbe de l’administration". "Comment une piscine arrive en cellule ? À quand la découverte d’arme ou autre ?" s'interroge le syndicat dans son communiqué.

Pour les représentants syndicaux, comme celui qui témoigne dans notre reportage, il y a fort à parier qu'elle ait été livrée par un drone, une pratique de plus en plus fréquente.