ENQUÊTE TF1 - Police et gendarmerie : la grande démission

Cette perte de sens pousse de plus en plus d'agents à démissionner. Dans un rapport publié en avril dernier, la Cour des comptes évoque une hausse constante des départs depuis quatre ans qui s'élève à +33% dans les rangs de la police nationale, et à +25% dans ceux de la gendarmerie.

"Le record du nombre de départs au sein de la police et de la gendarmerie a été battu en 2021, puis de nouveau dépassé en 2022, témoignant d’un phénomène de fond installé depuis la fin de la crise sanitaire" écrit-elle, déplorant une situation "sous-estimée depuis plusieurs années par les responsables de programme".

La direction générale de la police nationale relativise ces chiffres et affirme qu'il s'agit au global d'une part infime de ses effectifs. "On est loin d'un grand départ en police nationale, nous avons effectivement une légère hausse des départs mais qui correspond à 1% des personnels de la police nationale", assure Sonia Fibleuil, porte-parole de la police nationale, avant de poursuivre :"Par contre ça n'est pas un satisfecit, nous expliquons ces chiffres et nous sommes vigilants pour pouvoir toujours être attractifs."