VIDÉO - Policiers tués à Roubaix : les moments forts de l'hommage national

Trois cercueils, et l’émotion de toute une profession réunie en mémoire de Manon, Paul et Steven, tués dimanche dernier dans l’exercice de leurs fonctions. Le président Emmanuel Macron leur a rendu hommage ce jeudi matin, aux côtés de CRS, de pompiers, de policiers municipaux et nationaux, lors d'une cérémonie qui s’est tenue dans la cour de l'École nationale de police de Roubaix (Nord).

"A la vue de vos trois cercueils, il n’existe que la sidération devant l’injustice et l’absurde", a déclaré le chef de l'Etat lors de son discours, appelant au respect de "tous ceux qui risquent leur vie et parfois la perdent pour en sauver tant d'autres". Les trois agents de police ont été tué à Villeneuve-d'Ascq (Nord), dans une collision avec un véhicule roulant à contre-sens conduit par un homme fortement alcoolisé et positif au cannabis, lui-même mort dans l'accident.