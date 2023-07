VIDÉO - "Pour l'instant, on n'est pas inquiets" : face aux émeutes en France, des touristes perplexes

Dans les rues de la capitale, impossible de rater les vitrines détruites la nuit précédente. On est bien loin du décor de rêve auquel s’attendaient certains touristes. "C'est sûr que ce n'est pas très sympa de voir ça", nous déclare un jeune Espagnol, "c'est un peu décevant de voir ça, un peu triste". Pour une touriste chinoise, dont c'était le premier voyage en France, il était impensable d’annuler. Mais elle prend tout de même quelques précautions : "On reste dans les rues principales et proches des sites touristiques, et on essaye de ne pas rester dehors trop tard", nous explique-t-elle.