VIDÉO - "Prédateur des bois" : un portrait-robot génétique a permis de confondre ce violeur insaisissable

L'ADN du violeur présumé avait été retrouvé sur les cinq scènes de crimes, mais sa trace ne figurait dans aucun fichier de police. Depuis quelques années, les scientifiques peuvent effectuer des rapprochements avec d'infimes portions de notre ADN, en cherchant très loin dans notre arbre généalogique. C'est le principe de l'ADN parentèle, qui permet de trouver un parent même éloigné à partir d'un fragment d'ADN.

D'après l'expert interrogé dans le reportage vidéo en tête de l'article, une minuscule empreinte permet de dresser un portrait robot génétique d'un éventuel suspect. "La personne à qui appartient cet ADN à un certain taux de chance d'avoir les yeux bleus, verts, marrons, etc. Elle a X pourcents de chance d'être châtain, blonde ou rousse. Et en fonction de ces éléments, on peut faire ce qu'on appelle un portrait robot génétique. Cela a déjà marché, il y a déjà eu des correspondances de profils avec des personnes que l'on recherchait. Cela a déjà permis d'orienter une enquête. Ça peut marcher", analyse Guillaume Groult, membre du syndicat national indépendant des personnels techniques et scientifiques de la police.

L'ADN du violeur présumé a fini par parler grâce au travail des enquêteurs, et a un coup de main du FBI. Le suspect avait un ascendant connu des fichiers de la justice américaine. Les autorités ont fouillé dans leurs bases de données, et ont fourni une liste de noms de potentiels parents du "Prédateur des bois". La Police judiciaire a ensuite épluché leurs profils un par un pour finalement cibler le suspect.