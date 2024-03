"J'ai une boule au ventre" : l'angoisse des parents d'élèves du collège dont la principale a été menacée avec un couteau

Trois jours après l'agression au couteau de la principale du collège de Chenôve, près de Dijon, les cours ont repris ce lundi matin. Une cellule psychologique a été mise en place pour accueillir les élèves qui ont vécu le déclenchement de l'alarme anti-intrusion. Le JT de TF1 est retourné sur place.

Au moment de retrouver le collège de Chenôve ce lundi matin, les événements de vendredi où un élève a menacé la principale avec un couteau sont encore dans toutes les têtes. "Moi, j'ai une boule au ventre et j'ai pas dormi de la nuit. Mes enfants aussi sont un peu stressés", confie une mère de famille dans le reportage de TF1 ci-dessus. "C'est un gamin qui s'est fait virer et il amène un couteau de boucher. On se dit que n'importe quoi peut arriver", renchérit un parent d'élève.

"Je vais m'en rappeler toute ma vie"

Pour répondre aux nombreuses questions des élèves et des professeurs, une cellule psychologique a été ouverte. Certains d'entre eux étaient présents lors de l'agression. "Il y a eu l'alarme intrusion et du coup, on s'est cachés tous sous les tables. Ce matin, ça va, mais ce jour-là, je vais m'en rappeler toute ma vie", admet un jeune garçon. Tandis qu'un professeur assure : "J'étais en train de donner cours à une classe de sixième. J'appréhende un peu de retourner, surtout face aux élèves. C'est pas la peur de retourner dans le collège, mais c'est leur réaction", affirme-t-elle.

La rentrée a été décalée de deux heures et avant la reprise des cours, un temps d'échange a été mené par les enseignants dans chaque classe. "On a essayé de nous rassurer en nous disant qu'il y avait des psychologues dans le collège", lâche un collégien, un peu fébrile. "On n'a plus rien à craindre, parce que maintenant c'est passé", tempère de son côté une jeune fille. Il est vrai qu'il n'y a pas eu de blessés grâce au courage de la proviseure menacée. Elle s'est enfuie et a eu le bon réflexe pour protéger les élèves.

"Il y a eu l'alarme quand même de déclenchée par la principale, que je remercie profondément, parce que grâce à elle, c'est ce qui a sécurisé les élèves en premier lieu", se félicite une mère d'élève. Rapidement interpellé, le suspect, âgé de quinze ans, a été mis en examen puis placé en détention provisoire. Il risque jusqu'à 20 ans de prison.

Ce lundi matin, la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, s'est rendue sur place et a donné des nouvelles de la principale agressée. "La principale a beaucoup de courage. Elle est très active. Lorsque l'événement s'est produit, la principale a eu l'extraordinaire réflexe et courage de faire ce qu'il fallait faire", a-t-elle déclaré, ajoutant : "Ce qui s'est passé à Chenôve marque et montre à quel point les procédures ont été efficaces et ont permis sans doute de sauver des vies".

L'alarme anti-intrusion a permis dans ce cas d'éviter un drame. Et pourtant, elle n'est pas toujours présente. Selon une étude menée en 2023, 60% des établissements scolaires interrogés n'en sont pas équipés.