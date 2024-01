Meurtre d'Aurélie Vaquier : qu'est-ce que le géoradar, cet appareil qui a permis de retrouver le corps ?

Le compagnon d'Aurélie Vaquier, accusé d'avoir étranglé sa compagne puis de l'avoir enterrée au domicile conjugal, comparait à partir de ce mardi 9 janvier devant la cour d'assises de l'Hérault. C'est grâce à une machine ultra-sophistiquée que son corps avait fini par être découvert sous une dalle de béton. Le 20H de TF1, qui a également recueilli le témoignage du frère de la victime, retrace cette affaire.

Aurélie Vaquier était une femme joyeuse, parfois impulsive, selon ses proches, mais incapable de partir sans donner de nouvelles. Le 23 février 2021, pourtant, la jeune femme disparaît. Elle venait d'emménager avec son compagnon, Samire Lymani, à Bédarieux (Hérault). Au fil de l'enquête, l'homme est soupçonné de brouiller les pistes en utilisant la carte bancaire et le téléphone de la jeune femme.

Les gendarmes se servent de ça pour pouvoir éventuellement localiser soit des corps enfouis, soit des caches d'armes. Christophe Norgeot, ingénieur géophysicien

Trois mois plus tard, les gendarmes reviennent donc au domicile du couple avec un géoradar, une machine capable de sonder le sol jusqu'à cinq mètres de profondeur. "Elle va envoyer une onde électromagnétique dans le sol qui va se propager et se réfléchir lorsqu'on va avoir des changements de matériaux dans le sol. Les gendarmes se servent de ça pour pouvoir éventuellement localiser soit des corps enfouis, soit des caches d'armes. Toutes choses qui peuvent être dans le sous-sol et qui n'ont pas à être là", explique Christophe Norgeot, ingénieur géophysicien et président de MDS, dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.

C'est comme cela que les enquêteurs ont retrouvé le corps d'Aurélie Vaquier chez elle. Dans le salon du couple, les gendarmes s'intéressent à une estrade fraichement refaite. Ils retirent la moquette et le parquet, découvrent une dalle en béton. Le géoradar va alors leur dévoiler une forme. Il s'agit bien du corps de la trentenaire, enroulé dans une bâche, sur laquelle se trouve l'ADN de son compagnon. "Un sarcophage", selon les mots du procureur de la République. Samire Lymani est immédiatement placé en garde à vue.

"Était-elle vivante lorsqu'elle a été enterrée ?"

Effondré, Jérémy Vaquier, le frère d'Aurélie, a réagi devant les caméras de TF1 : "De me pleurer dans les bras, de venir chez moi, alors qu'il avait fait ça, c'est inconcevable", dénonce-t-il, en pleurs. Après deux années d'enquête, les juges d'instruction ne sont pas parvenus à déterminer le mobile du meurtre de la jeune femme. "La famille attend toujours des réponses : pourquoi Aurélie a été tuée ? Et surtout, la question qui les taraude tous les jours, toutes les nuits : était-elle vivante lorsqu'elle a été enterrée ?", avance Félix Allary, l'avocat de la famille d'Aurélie Vaquier.

Une question à laquelle les médecins légistes n'ont pas donné de réponses claires. Samire Lymani, lui, nie toute implication dans la mort d'Aurélie Vaquier. "Il est en détention et il clame son innocence. Est-ce qu'on va le croire, lui qui reste encore aujourd'hui présumé innocent ? On ne lui connaît pas de disputes, d'actes de violence envers Aurélie Vaquier. Donc, il y a de réelles interrogations et il reste des zones d'ombre. Il continuera à clamer son innocence jusqu'à la fin du procès", assure Mathieu Montfort, son avocat.

Le procès s'ouvre ce mardi à Montpellier. Samire Lymani, 41 ans, aura huit jours pour livrer ses explications aux jurés. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.