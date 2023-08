VIDÉO - Bayonne : ce que l'on sait de la mort d'un homme agressé en marge des Fêtes

L'affaire a entraîné une vive vague d'émotion. Le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray, a adressé sur Twitter un "témoignage de soutien et d'affection" à la famille et aux proches de la victime "dans cette douloureuse épreuve". Dans un communiqué, l'opposition municipale a elle évoqué la "peine, la colère et la compassion de la part des habitants", en appelant à une réflexion autour des Fêtes pour en "repréciser le sens" et "garantir ainsi leur pérennité et leur sécurité".

Un rassemblement "contre toutes les violences" est prévu vendredi à 18 heures à l'appel d'associations et de cafetiers de la ville.