VIDÉO - Quand la Marine nationale vient au secours d'une famille de kayakistes en détresse

Leur dernière intervention, c'était il y a quelques jours. En pleine mer, cet homme et ses enfants appellent à l'aide. Leur kayak s'est retourné, ils sont épuisés. Lorsque les secours arrivent, cela fait près d'une heure qu'ils sont à la dérive. "Des sauveteurs avec un Zodiac les cherchaient le long de la plage, ils étaient à 10 km au large. Quand on a réussi à les retrouver, on a guidé les sauveteurs."