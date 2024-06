Des bâtiments ont été incendiés après l'arrestation de sept militants indépendantistes, soupçonnés d'exactions lors des émeutes de dimanche. Certains ont été envoyés en métropole ce qui a remis le feu aux poudres.

Acculés, des gendarmes s'efforcent de résister face aux assauts répétés des émeutiers. Depuis 48 heures ce lundi, Grande Terre, l'île principale de Nouméa fait face à un regain de tension. Plusieurs bâtiments publics dont les locaux de la police municipale ont été incendiés. Certains barrages se sont reconstitués.

"Des phases d'affrontements qui reprennent"

"Libérez nos prisonniers", scandent des militants qui ne décolèrent pas après l'arrestation puis le transfert en Métropole de sept militants accusés d'avoir fomenté les émeutes. Parmi eux, il y a Christian Tein, le leader de la CCAT. Les échauffourées se concentrent désormais à Dumbéa, au nord de Nouméa. Ce lundi dans la matinée, les habitants n'ont pu que constater les nouveaux saccages. Certains ont l'impression de vivre un jour sans fin. "On a surtout l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. C'est assez long et ça reprend. On en est déjà à la septième semaine de conflit avec des phases un peu plus molles et des phases d'affrontements qui reprennent", décrit Andy Bonhomme, habitant de Sainte-Marie.

Preuve de cette ultra-violence, des émeutiers s'en prennent à un blindé qui dégage la route. Un peu plus loin, d'autres s'acharnent contre un 4X4. En se rendant à l'hôpital de Dumbéa, des pompiers ont essuyé des tirs à balles réelles. Il y a 2500 membres des forces de l'ordre qui renforcent encore les effectifs sur place. Le couvre-feu est toujours en vigueur entre 20h et 6h du matin.