VIDÉO - Regardez comment des cambrioleurs peuvent facilement reproduire vos clés à partir d'une photo

Fini le cliché des cambrioleurs cagoulés tout de noir vêtu se déplaçant la nuit avec des crochets. Leurs méthodes ont changé, et l'une d'entre elles notamment appelle à la plus grande vigilance : la réplique de clé à partir d'une simple photo. Doté d'une imprimante 3D, le cambrioleur 2.0 peut donc ainsi entrer au domicile de tout un chacun incognito, et sans infraction.

S'il est impossible de chiffrer le nombre de cambriolages effectués avec de fausses clés, ils seraient de plus en plus nombreux selon les spécialistes. "C'est beaucoup plus discret pour le cambrioleur d'entrer au domicile de la personne à partir du moment où ça fonctionne bien, et ensuite, on va avoir beaucoup plus de mal à étayer les faits", explique dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article Caroline Kress, experte près des compagnies d'assurance au sein du cabinet d'expertise Saretec. Et pour cause : si aucune infraction n'est prouvée, l'assurance est en droit de ne pas rembourser la victime du cambriolage.