VIDÉO - Violences conjugales : comment les hommes sous bracelet anti-rapprochement sont-ils suivis ?

Ce sont les services pénitentiaires d'insertion et de probation qui gèrent ce dispositif. Dans le reportage à retrouver en tête de cet article, le magazine "Sept à Huit" se rend dans celui du Val de Briey, en Meurthe-et-Moselle, qui s'occupe de plus de 1000 personnes condamnées ou sous le coup d'une enquête. 40% sont des auteurs de violences conjugales, très majoritairement des hommes qui sont souvent dans le déni de leurs actes. Ils ont pour obligation de se présenter régulièrement à des entretiens.

Le port du bracelet anti-rapprochement est réservé aux profils les plus sensibles, comme Monsieur G. Après 28 ans de vie commune et des soupçons de tromperie, son couple a explosé. Condamné à un an de prison ferme et six mois avec sursis pour violences conjugales, cet ancien cadre porte depuis plusieurs mois un bracelet. "J'ai fait un burn-out à cause du travail, je n'en pouvais plus, j'étais à bout. Et je rentrais, je m'alcoolisais fortement des fois et ma femme ne supportait plus. Un jour, j'ai craqué, je l'ai prise au cou. La fois là, je l'ai vraiment étranglée. C'est la seule fois où je l'ai vraiment étranglée. Après les années qui ont passé, je m'en suis toujours voulu d'avoir fait ce geste, parce que ce n'est pas normal", raconte-t-il. Monsieur G. a l'interdiction d'entrer en contact avec son épouse et de se rendre dans la ville de Metz où il habitait avec elle. "Dès que je m'approche à quatre kilomètres, ça sonne", précise-t-il.

Une surveillance de tous les instants qui ne tolère aucun écart, même a priori involontaire. "Dernièrement, j'ai été jouer aux boules et j'ai oublié de prendre le petit boîtier avec, et ça a fait une alarme. Comme ils n'arrivaient plus à me trouver sur leur carte, pour eux, j'étais devenu un danger pour mon épouse. Donc, ils ont tout de suite envoyé la police pour voir si elle était en sécurité", se souvient-il. Monsieur G. habite en semi-liberté, il dort tous les soirs en prison. Sa vie est réglée par ses horaires de sorties, 8 h-15 h, et son quotidien se limite à quelques promenades. "Pour moi, c'est trop cher payé. J'ai fait un geste maladroit vis-à-vis de mon épouse, je le conçois. La violence, c'est pas ça. La violence, on a des marques. Là, c'était un geste plus que maladroit, c'est sûr", estime-t-il.