VIDÉO - "C'est lamentable" : habitants et commerçants fatigués après cinq nuits de violences urbaines

Au nord de Paris, à Persan (Val-d'Oise), les flammes ont ravagé la moitié de l'édifice. "Même pendant la guerre, on n'a pas vu un bordel comme on a vu là", réagit une retraitée. "Attaquer une mairie, c'est attaquer une population. Là, c'est la population qui est pénalisée", renchérit un habitant. Leurs commerces de proximité : la pizzeria, la boulangerie, et même le bistrot ont été vandalisés. Sur un bout de trottoir, les riverains se retrouvent démunis. "Ça devient débile, c'est des ados", lancent-ils.

Partout en France, 31 commissariats ont été attaqués. Même sentiment d'hébétude à Grenoble (Isère), les commerçants du centre-ville constatent, la gorge serrée, l'ampleur des dégâts. "C'est dur, c'est 25 ans de travail. En perte de chiffre d'affaires, ça va être chaotique, c'était le premier samedi des soldes", déplore Laurent Mazzone, directeur du magasin "Première avenue". L'attaque de sa boutique a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. L'auteur de la vidéo se vante de ses pillages systématiques, boutique après boutique.

"Il n'y a plus rien", lâche Nathalie Chappaz, directrice du magasin "Gérard Olivier". Cette commerçante tient ce magasin depuis 25 ans. "Il n'y a plus de vitrine, il n'y a plus de stock. Les réserves ont été vidées à moitié. J'ai juste envie de hurler, voilà", admet-elle.