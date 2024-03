REPORTAGE - "J'ai eu peur" : des menaces d'attentat contre des dizaines de collèges et lycées

Le gouvernement "traque" les auteurs de menaces d'attentat envoyées à des lycées de la région parisienne, a assuré ce jeudi Gabriel Attal. Ces messages, accompagnés d'une vidéo de décapitation, ont été envoyés depuis mercredi à plusieurs établissements d'Île-de-France par le piratage des espaces numériques de travail (ENT). Des faits qui interviennent après une vague d'alertes à la bombe dans plusieurs lycées à l'automne.

Depuis ce jeudi 21 mars au matin, des patrouilles de policiers surveillent plusieurs collèges et lycées d'Ile-de-France. Ce climat de tension intervient après que des milliers d'élèves ont reçu un mail mercredi soir avec des menaces d'attaques à l'explosif au nom du groupe État islamique. On peut y lire : "Demain, jeudi 21 mars, je ferai exploser l'établissement tout entier vers 11h-15h (...). J'ai mis du C4 partout dans le lycée et dans les classes". Le message est accompagné d'une pièce jointe, une vidéo de décapitation.

Lorsque l'on reçoit des menaces de ce type, le principe de précaution prédomine. Eric Henry, délégué national, Alliance Police

Sous le choc, certains élèves ont ouvert le mail sans se douter de son contenu. Devant le lycée Prony, à Asnières-sur-Seine, une élève raconte : "La vidéo, moi j'ai pas fait attention. J'ai vu et j'ai tout de suite supprimé. Sur le moment, je me suis dit :'c'est sûr, c'est vrai'. J'ai eu peur, je me suis dit : ' il va y avoir ça au lycée'", dit-elle dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article. À l'origine de ce message, un piratage de l'ENT, l'Espace Numérique de Travail, un site utilisé par les professeurs, les élèves et leurs parents.

La menace d'attentat a été prise très au sérieux. Toute la nuit, les établissements ont été inspectés par les policiers. "Lorsque l'on reçoit des menaces de ce type, le principe de précaution prédomine. Il y a un déploiement de forces de l'ordre, notamment des équipes de déminage, pour vérifier qu'il n'y ait pas de bombes ou d'engins explosifs de façon à lever le doute", explique Eric Henry, délégué national, Alliance Police.

Aucun explosif n'a été retrouvé. Ces menaces d'attentats interviennent après une vague de fausses alertes à la bombe : près de 800 entre septembre et novembre dernier. Lors d'une réunion sur la sécurité des établissements scolaires, ce jeudi après-midi, le Premier ministre a haussé le ton. "Je le rappelle ici à ces auteurs, ils pensent rester anonymes, mais nous les traquons. Ils pensent être à l'abri, mais nous les sanctionnons", a-t-il lancé.

Une enquête a été ouverte. L'auteur d'une fausse alerte à la bombe risque jusqu'à trois ans de prison et 45.000 euros d'amende.