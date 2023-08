VIDÉO - Victime d'un vol de 2000 euros, il en promet 10.000 à qui retrouvera son voleur

Ces derniers jours, la Picardie prend des airs de Far West américain. En pleine nuit, des voleurs s'introduisent sur le chantier de l'entreprise Tecman à Saint-Quentin. "On s'est fait voler des panneaux de bardage pour la construction de notre extension de bâtiment. On en a pour environ 2000 euros de préjudice", explique Alexandre, technicien au bureau d'études. Les patrons décident alors d'offrir une prime de 10.000 euros à celui qui les aidera à retrouver les malfrats. "La récompense est cinq fois supérieure au préjudice : c'est plus par rapport au geste, c'est rageant d'arriver un matin et de se retrouver avec du matériel qui a disparu." Les gérants ont déposé plainte, ils estiment aider la police avec cette offre alléchante.