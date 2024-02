VIDÉO - Saisie record près d'Angers : 17 tonnes de cigarettes de contrebande interceptées par les douanes

17 tonnes de cigarettes de contrebande viennent d'être saisies par la douane à Angers (Maine-et-Loire). Cela représente une valeur marchande de plus de dix millions d'euros. En 2022, plus de 650 tonnes de tabac de contrebande ont été prélevées par les forces de l'ordre en France.

C’est une saisie exceptionnelle : 17 tonnes de cigarettes. Leur valeur marchande ? Plus de dix millions d’euros. Près d’Angers (Maine-et-Loire), des dizaines de palettes chargées de tabac clandestin ont été saisies dans un poids lourd immatriculé à l’étranger, et dans un entrepôt de stockage. Les cigarettes devaient ensuite être revendues à la sauvette, comme cela peut exister dans les rues de Paris par exemple. Des paquets proposés à un prix défiant toute concurrence : sept euros l'unité.

650 tonnes de contrebande saisies en 2022

Les saisies de cigarettes se sont multipliées ces dernières années : 402 tonnes en 2021, contre 650 tonnes en 2022. Cela représente une augmentation de 61% sur un an. Ce marché clandestin est équivalent à deux milliards d’euros de chiffre d’affaires par an. Avec la hausse des prix du tabac, le trafic pourrait prendre de l’ampleur.

"Plus vous augmentez le tarif du paquet de cigarettes, plus derrière, les consommateurs essaient de contourner le système et d’avoir des cigarettes moins chères, explique Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police, dans le reportage du 13H à retrouver en tête de cet article. Il y a 15 millions de fumeurs, soit 25% de la population qui fume, donc il faut imaginer l'argent que peuvent se faire les contrebandiers."

À Angers, trois personnes d’origines moldave et romaine ont été mises en examen dans cette affaire, puis écrouées. Elles encourent jusqu’à dix ans de prison.