VIDÉO - "Sans policiers, c'est la loi du plus fort" : à Marseille, les habitants s'inquiètent pour leur sécurité

À Marseille, les policiers ont recours depuis deux semaines aux arrêts maladies pour protester contre l'incarcération de l'un des leurs dans le cadre de l'affaire Hedi. Dans la cité phocéenne et dans tous ses commissariats, cela fait une quinzaine de jours que déposer plainte relève du parcours du combattant. "Ils m'ont demandé de revenir dans 48 heures, je reviens aujourd'hui ils me disent qu'ils peuvent pas me recevoir et qu'ils ont trop de monde", témoigne une plaignante.

"5-6 heures, ça fait beaucoup", déplore un autre plaignant, rencontré par les équipes du 20H de TF1. "On va aller déposer plainte en ligne et puis sinon on ira près de chez nous quand on rentrera de vacances", pursuit-il.