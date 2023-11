VIDÉO - 4 ans après, le voisin avoue le double meurtre : l'énorme coup de théâtre de l'affaire Muller

Quatre ans après l'assassinat sordide du couple Muller à son domicile d'Izon (Gironde), un suspect a été mis en examen mi-novembre : l'ancien voisin, a priori au-dessus de tout soupçon, est passé aux aveux. Un grand soulagement pour les filles des victimes. "Sept à Huit" revient sur ce véritable coup de théâtre.

"C’est un choc… On ne mangeait pas ensemble mais on se connaissait quand même un peu. Ça fait tout bizarre." Ainsi parlait, devant les caméras, David Daouphars, alors voisin de Jean-Claude et Sylviane Muller, au lendemain du sordide assassinat du couple à leur domicile d’Izon (Gironde), fin 2019. Quatre ans de mystères plus tard, cet homme aujourd’hui âgé de 53 ans, placé en garde à vue le 15 novembre dernier, a finalement confessé être l’auteur du double meurtre. Un véritable coup de théâtre. Et un immense soulagement pour les filles des victimes.

C'est Margot, la cadette, qui, le 16 décembre 2019, a découvert l’effroyable scène de crime, en se rendant chez ses parents, comme tous les dimanches soir. "Il y avait leurs deux voitures dans le jardin, donc j’étais contente qu’ils soient là en même temps, raconte-t-elle dans le reportage de Sept à Huit à retrouver en tête de cet article. Mais quand je suis entrée, il n’y avait que le sapin de Noël qui clignotait. Je les ai appelés plusieurs fois, ils ne répondaient pas. Et puis, au fond du couloir, j’ai vu que la lumière de leur chambre était allumée. Là, j’ai vu mon père, allongé et dénudé sur le lit, et ma mère par terre avec la chemise de nuit à moitié relevée. Je pensais qu’ils venaient de faire l’amour et qu’ils étaient tombés dans les pommes. Quand je les ai secoués, j’ai réalisé qu’ils étaient durs et froids. Puis, en relevant la tête, j’ai vu le sang partout."

Il y en avait "jusqu’au plafond, on marchait dedans", un "carnage", témoigne Jean-Marie, voisin et ami du couple, le premier appelé par Margot, quelques minutes avant l’arrivée de sa sœur aînée, Natacha, alors enceinte de trois mois. "Margot m’a dit de ne pas entrer, qu’il ne fallait que je voie ce qu’elle avait vu, pour le bébé", rembobine-t-elle à son tour. Jean-Claude a reçu 20 coups de couteau, dont une dizaine dans le cœur. Sylviane a, elle, été violée et mutilée, en plus d’avoir été poignardée.

"Ça fait peur"

"C’est à la fois sauvage, parce que quand vous utilisez une arme blanche ce n’est pas comme quand on tire des balles, et… Je ne sais même pas comment ça peut être qualifié, mais quand vous disséquez un corps au niveau des parties intimes et féminines, on n’est plus dans le meurtre, ça bascule dans l’horreur. Le viol avec un objet, c’est sidérant", tente pour sa part de décrire Arnaud Dupin, l’avocat des deux sœurs. Le suspect n’a rien volé, mais il a essayé de mettre le feu dans la cuisine, sans doute pour effacer toute trace. En vain.

Les gendarmes de la section de recherches (SR) de Bordeaux retrouveront un ADN masculin sous les ongles de Sylviane, ainsi qu’une empreinte partielle de chaussure de marque Redskins, taille 44. Le crime plonge vite le village de 5.000 habitants dans l’émoi. David Daouphars, le voisin se disant abasourdi auprès des médias, n’éveille pas le moindre soupçon.

"Il faut quand même un sacré sang-froid pour, dès le lendemain, se pavaner à la télé, en prenant l’opinion publique à témoin pour exprimer sa peine. Ça a tellement bien marché que l’enquête ne s’est jamais véritablement penchée sur lui", se souvient Arnaud Dupin. En tout, 500 personnes seront auditionnées, et 150 prélèvements salivaires effectués. Parmi lesquels David Daouphars, en septembre 2020. Sa version convainc alors totalement les enquêteurs : "Le soir des faits, je me suis couché dans ma chambre vers 21h. Mon épouse était dans le salon devant la télévision. Le lendemain, nous sommes restés chez nous. J’aurais voulu savoir si les faits s’étaient déroulés en pleine nuit ? Entre 1h et 2h, nous dormons profondément. Ça fait peur."

"C’est pas possible, mais pourquoi ?"

Le juge attendra trois ans pour comparer son ADN à celui retrouvé sur la scène de crime… Les premiers soupçons se portent sur Margot, parce que certains habitants du village ont parlé aux gendarmes de ses addictions. Puis sur le conjoint de Natacha, le dernier à avoir vu le couple en vie, la veille du drame. "J’y ai moi-même pensé", confie la fille aînée. Mais son ADN ne correspond pas. L’hypothèse d’une affaire de drogue, liée à la petite voyoucratie locale qui fréquente le restaurant tenu par le couple, circule ensuite. Avant d’être rapidement abandonnée.

La piste passionnelle sera enfin explorée par les enquêteurs. Peu de temps avant le meurtre, Sylviane a subi une opération de l’estomac, perdant plus de 30 kilos. "Elle était très belle, elle avait retrouvé sa silhouette de quand elle était toute jeune", indique sa sœur, Sandrine. Le suspect serait-il un amant jaloux ou éconduit ? "On a fouillé très profondément dans la vie de ces gens, nourrissant les fantasmes les plus extravagants, sans rien trouver. C’est ensuite qu’on a imaginé que ça devait être l’œuvre d’un rodeur", explique l’avocat Arnaud Dupin.

En juin 2021, l’enquête est au point mort, et la cellule d’investigations dissoute. Natacha et Margot craignent que l’affaire ne soit jamais élucidée... Jusqu’aux aveux inattendus du "voisin d’en face", il y a dix jours. "Il m’a souri et il m’a fait coucou après ! C’est arrivé plusieurs fois quand je passais devant chez mes parents, s’étonne Natacha, incrédule. J’étais au collège avec ses fils, mais rien de plus. On tombe des nues. On se dit ‘c’est pas possible, mais pourquoi ?’."

"Adorable"

David Daouphars, père de deux enfants, est un homme discret, inconnu de la justice, qui travaillait de nuit dans une entreprise de logistique. "Je ne pouvais pas m’imaginer que mon voisin, un garçon tranquille et gentil, ait pu tuer mes amis. Il passait souvent chez moi pour boire une petite bière. Il n’a pas du tout le profil… Il ne s’énervait jamais, toujours à deux de tension", décrit Jean-Marie.

Même celle qui partagé sa vie pendant 20 ans, jusqu’à leur divorce en 2022, n’a rien vu venir. Comme cet autre membre de sa famille, qui assure à TF1 que "c’est tout à fait inconcevable, ce n’est pas du tout le genre du personnage. Il ne parlait pas beaucoup mais en général, quand il ouvrait la bouche, il me faisait rire. Il avait beaucoup d’humour. Toujours très calme, je ne l’ai jamais vu se disputer avec qui que ce soit. Adorable".

Selon les profileurs sollicités par les gendarmes, "l’auteur a pu être en relation avec madame Muller ou a minima il a pu la repérer, l’épier et projeter sur elle des fantasmes". C’est à ce jour le seul mobile éventuel mis à jour par l’enquête… En garde à vue, David Daouphars n’a pas expliqué les raisons de son passage à l’acte. Ses avocats n’ont pas souhaité répondre aux questions de Sept à Huit. Mis en examen pour double assassinat, il a été incarcéré et devra prochainement comparaître devant le juge d’instruction. Présumé innocent, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.