"J'ai menti" : le témoignage exclusif de l'accusatrice de Farid El Haïry, condamné pour viol et innocenté

C'était en 1998 dans une ville moyenne du nord de la France. Marie a 15 ans. Elle se confie à ses proches. Elle aurait été victime d'un certain Farid qui l'aurait violée. Ses parents la forcent alors à porter plainte. "Je n'ai jamais voulu porter plainte, et à un moment donné, les adultes de ma famille me demandent de parler à un thérapeute pour porter plainte. Je parle à ce thérapeute, et à un moment, il me fait sortir et puis il appelle le procureur, je pense. Je crois que quelques jours après, les enquêteurs étaient à la maison. Et après, tout est allé très vite. Enfin, moi, j'étais là sans être là. C'était une période très, très noire de ma vie", explique Marie.

Face aux gendarmes, Marie dénonce une agression sexuelle et un viol. D'abord, elle dit que quatre jeunes s'en seraient pris à elle, dans une ruelle, en février 1998. "C'était 3 ou 4 arabes, ils m'ont allongée par terre, un me tenait les bras, le deuxième les jambes, le troisième me touchait la poitrine", précise-t-elle alors.