VIDÉO - "Ses enfants sont tout petits encore" : proches et voisins du Marseillais tué à Djerba témoignent

C'est tout un quartier qui s'est réveillé sous le choc, ce mercredi 10 mai. Un Français originaire de Marseille figure parmi les quatre victimes d'une attaque qui a ciblé mardi soir la synagogue de la Ghriba, sur l'île tunisienne de Djerba, lorsqu'un gendarme a ouvert le feu sur deux de ses collègues et deux fidèles, avant d'être abattu. Les deux visiteurs de la synagogue appartenaient à une même famille : le plus jeune était Tunisien et le plus âgé, Dan Benjamin Haddad, était un Français de 42 ans. Ce boulanger laisse derrière lui quatre enfants et toute une famille endeuillée.

"Ses enfants sont tout petits encore. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir réussir à s'épanouir et grandir sans leur père", lâche son cousin Elazar Ammar, dévasté par le drame, dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article. Comme des centaines de fidèles, Dan Benjamin Haddad achevait ce soir-là le pèlerinage juif annuel de la Ghriba. "Il n'a rien demandé, il était juste là à faire son pèlerinage. Il est mort alors qu'il n'a rien demandé à personne", répète l'homme, encore hébété. "On est choqués. Il n’y a pas d’autre mot, on est choqués. On n'arrive toujours pas à réaliser", confiait-il aussi dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessous. "Sa femme est dévastée, c'est un drame pour toute la famille."