VIDÉO - Socayna, tuée par une balle perdue à Marseille : sa mère et sa sœur témoignent de leur détresse

Le 10 septembre dernier, des hommes armés ouvrent le feu au pied de leur immeuble d'une cité du 10ᵉ arrondissement de la cité phocéenne. Au troisième étage, l'étudiante qui "vivait sa vie tranquillement" avec sa mère est touchée à la tête par une rafale de kalachnikov. "J'ai hurlé, mais hurlé. Ma mère est venue dans la chambre...". La jeune fille s'interrompt. Sa mère décrit alors le spectacle d'effroi qui s'offre à elles. "Elle était plongée dans une rivière de sang", dit-elle. Socayna décèdera deux jours plus tard, tuée par une balle perdue qui a traversé le mur.

Depuis un mois, les questions restent sans réponse. L'enquête, elle, ne donne rien pour l'instant. "J'ai demandé à la justice par rapport à la police, il n'y a rien. Et c'est ma fille qui est partie, c'est ma fille", se lamente la mère. Quant à la sœur de Socayna, elle ne sait plus que faire. "Il n'y a plus rien qui bouge", assure-t-elle. Toutes deux attendent toujours un relogement. "Ça va nous faire mal au cœur un peu de quitter tout ce monde, mais on est obligées pour notre sécurité. Pour recommencer à zéro", poursuit la jeune fille.

Quitter le quartier, certains voisins y pensent aussi. "Je suis en train de chercher un logement pour déménager parce que je ne me sens plus en sécurité. Les voisins ne sont plus en sécurité. Plus personne n'est en sécurité", affirme une mère de famille.