VIDÉO - Les voleurs surgissent du plafond : spectaculaire braquage de banque dans le Nord

Les malfaiteurs sont toujours en fuite. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lille et confiée à la police judiciaire. Les enquêteurs soupçonnent que les individus sont des professionnels. "On est sur des auteurs qui connaissaient apparemment les lieux, qui ont préparé leur fait. On est sur de la criminalité organisée. Les enquêteurs vont travailler sur du temps long", explique Yann Bastière, délégué national investigation du syndicat Unité SGP Police FSMI-FO.