VIDÉO - Stupeur dans le Doubs : trois frères soupçonnés d'actes pédocriminels commis pendant des décennies

C'est un dossier sidérant : trois frères du Doubs sont accusés d'actes pédophiles. Aujourd'hui septuagénaires, ils étaient tous trois mariés à des assistantes maternelles. Les faits pourraient avoir été commis pendant des décennies.

Le premier acte de l'affaire commence à Saône (Doubs), en 2021, lorsqu'une collégienne rapporte avoir été abusée chez sa nourrice. Un homme, aujourd'hui âgé de 73 ans et mari de la nourrice, est finalement accusé de viols et d'agressions sexuelles, sur plusieurs enfants gardés dans la maison aux volets clos que l'on peut voir dans le reportage de TF1 ci-dessus. Condamné à cinq ans de prison, il purge aujourd'hui sa peine. Tout aurait pu s'arrêter là, sans l'obstination d'un gendarme de Besançon, qui va découvrir d'autres victimes, et impliquer les deux frères du pédophile, âgés de 70 et 78 ans.

"Des abus sexuels commis de façon sérielle"

Les pièces du puzzle se mettent en place. Les épouses des trois frères de Saône sont toutes trois assistantes maternelles. Les suspects reconnaissent des abus sexuels, presque tous prescrits. Deux des victimes de celui qui est âgé de 70 ans sont sa belle-sœur et sa nièce. Il est également accusé de viol avec pénétration digitale, par une femme qui avait été hébergée dans la famille pendant toute son enfance, alors qu'elle était âgée de 13 ans. Cet acte n'est pas prescrit, mais il est nié par l'accusé.

À Saône, on oscille entre stupeur et consternation. "Chez un [d'eux], il y avait des amies de mes filles, je ne sais pas ce qu'il en est pour elles", s'inquiète une dame au micro de TF1. Combien y a-t-il de victimes ? Sur combien de décennies ces trois criminels présumés ont-ils pu briser des vies en toute impunité ?

Lors d'une conférence de presse ce vendredi, le procureur de Besançon a souligné le caractère hors norme de l'affaire. "Il est particulièrement questionnant de constater que ces trois frères ont eu le même fonctionnement au niveau familial, avec des épouses qui étaient assistantes maternelles, de réaliser qu'il y a des abus sexuels commis de façon sérielle", a souligné Etienne Manteaux.

Près d'une centaine d'enfants au total ont pu être en contact avec ces personnes Valentin Collin, journaliste à l'Est Républicain

Apparemment, les trois frères n'agissaient pas en réseau, mais le fait que leurs épouses travaillaient toutes les trois comme nounous et familles d'accueil, laisse craindre le pire. Pour le journaliste de l'Est Républicain qui a révélé l'affaire, "le nombre de victimes pourrait être vertigineux". Valentin Collin explique au micro de TF1 que le nombre de victimes est "à ce stade, relativement faible, en revanche les enquêteurs s'attendent à beaucoup d'autres témoignages, près d'une centaine d'enfants au total ont pu être en contact avec ces personnes".

L'enquête ne fait que commencer. De nombreux faits pourraient être prescrits, s'ils ont été commis depuis les années 1970, mais le procureur appelle toutes les victimes à porter plainte. Dans ce type d'affaires, la libération de la parole est primordiale.