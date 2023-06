TÉMOIGNAGE - "Je n'ai pas pu sauver ma mère" : le fléau des seniors victimes d'abus de faiblesse

Les deux individus ont désormais le champ libre. Détail surprenant, ils vont engager un coach sportif aux frais de la vieille dame ; elle a pourtant du mal à marcher. "C'est 600 euros tous les mois depuis cinq ans. Vous imaginez un coach sportif pour une dame handicapée avec une double fracture de la colonne vertébrale et de 82 ans", dénonce encore Jean-Paul. Ont-ils profité d'Éliane ? Sur des fragments de relevés de compte, son fils découvre d'importantes sommes d'argent versées à l'un des deux hommes. "23.000, 10.000, 4000...", égrène-t-il. Selon Jean-Paul, le préjudice total s'élève à plus de 500.000 euros.

Dernier acte en juin 2022 : après des années de procédure, il obtient enfin la tutelle de sa mère. Il la retrouve en maison de retraite, ses affaires ont été vendues. Elle est très affaiblie et décède quelques mois plus tard. "Malheureusement, j'ai récupéré ma maman, elle ne pesait plus que 25 kg, elle n'avait plus toute sa tête, mais j'ai pu voir que c'était une victime en fait. Parce qu'effectivement, j'ai été en colère contre elle vu qu'elle s'est mise du côté des gens qui la maltraitaient. J'ai pas pu sauver ma mère", admet-il, écœuré.

Entamée il y a six ans, l'enquête est toujours en cours. Aucune poursuite n'a été engagée. Joint par TF1, l'un des deux hommes dit s'être occupé d'Éliane sans jamais rien demander en retour. "Il n'y a aucun mouvement d'argent qui a été fait, sauf les remboursements de l'argent que je lui ai prêté. Elle a perdu un frère qui s'est noyé. Pour elle donc, j'étais quelque part la réincarnation de son frère, et comme je suis quelqu'un de très gentil, on va dire, elle avait besoin de moi. Et j'ai pas osé lui dire non", affirme-t-il au téléphone.