TÉMOIGNAGE - "Il s'est fait couper l'oreille" : les agressions violentes de livreurs se multiplient

"C'est une cible". Ces dernières années ont vu une augmentation des agressions physiques et verbales contre les livreurs. "J'ai des agressions pour 15 euros, on vole le scooter, on tabasse", confirme dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article, Me Méhana Mouhou, qui défend plusieurs livreurs agressés. "J'ai une personne victime à qui on a coupé l'oreille avec un cutter", poursuit-il pour illustrer jusqu'où peut aller le déchainement de violence pour un simple repas, ou un léger retard.

Mais selon ce dernier, la peur de l'expulsion rend impossible à chiffrer les agressions, et fait des livreurs des personnes vulnérables. À titre de repère, sur les 180.000 livreurs que compte la France, la moitié serait en situation irrégulière, selon les syndicats.