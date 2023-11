TÉMOIGNAGE - Procès du meurtre des disparus de Mirepoix : "Je veux savoir pourquoi et je veux qu'ils payent"

Marie-José Montesinos et Jean-Paul Vidal comparaissent à partir de vendredi devant la cour d'assises de l'Ariège. L'infirmière de 60 ans et son compagnon de 52 ans sont accusés d'avoir tué Christophe Orsaz et sa fille Célia lors d'un guet-apens en 2017. Avant l'ouverture du procès, la sœur et tante des "disparus de Mirepoix" s'est confiée au 20H de TF1.

Un procès que les proches des victimes attendent avec impatience. À partir de ce vendredi 17 novembre, à Foix, Marie-José Montesinos, 60 ans, et Jean-Paul Vidal, 52 ans, comparaissent pendant six jours devant la cour d'assises de l'Ariège. L'ancienne infirmière et son compagnon, carrossier et cascadeur amateur, sont accusés d'avoir tué Christophe Orsaz et sa fille Célia lors d'un guet-apens survenu fin 2017.

Six ans après les faits, Sandrine Orsaz, sœur et tante de ceux qui ont été appelés les "disparus de Mirepoix", a accepté de témoigner dans le JT de 20H de TF1. "Il y a tellement eu d'attente, six ans d'attente", confie-t-elle dans le reportage à retrouver en tête de cet article. "Je veux savoir pourquoi et je veux qu'ils payent."

Amants diaboliques

Le 30 novembre 2017, les deux amants sont accusés d'avoir attiré Christophe Orsaz dans un hameau isolé, prétextant un faux rendez-vous professionnel. L'ancien conjoint de Marie-José Montesinos est alors tabassé à coups de barres de fer puis laissé pour mort dans une fosse septique, dont la dalle d'ouverture au sol avait été préalablement déplacée.

Dans la voiture de la victime, sa fille Célia Orsaz, 18 ans, que son père devait la conduire à la gare après son rendez-vous, assiste à la scène. Un témoin encombrant pour les accusés, qui l'attachent et la bâillonnent avant de quitter les lieux avec elle. Quelques kilomètres plus loin, dans un bois, elle aurait été tuée d'une balle dans la tête par Jean-Paul Vidal, en accord avec sa compagne.

Les corps des victimes ne seront retrouvés que six mois plus tard, en juin 2018, quand Jean-Paul Vidal, confronté aux premiers résultats des investigations, avoue les crimes et conduit les enquêteurs sur place. L'affaire des disparus de Mirepoix devient celui des amants diaboliques.

Je veux lui poser une question... Sandrine Orsaz

À la veille de l'ouverture du procès, la famille de Christophe et Célia Orsaz espère que la justice permettra d'éclaircir les circonstances de ce double assassinat. "Je veux lui poser une question", nous explique Sandrine Orsaz. "Elle, non. Mais lui, je veux lui demander : 'Pourquoi tu as fait ça ? Tu ne connaissais pas Christophe, tu ne connaissais pas Célia. T'as tué des gens que tu ne connaissais pas, une gamine de 18 ans... Pourquoi ? Parce que l'autre te l'a demandé ?'"

Selon les enquêteurs, Marie-José Montesinos n'aurait pas supporté d'être quittée par son ex-compagnon Christophe Orsaz et aurait entrainé son nouvel amant dans cette vengeance. L'enquête psychiatrique a révélé chez elle une personnalité narcissique, manipulatrice.

Des traits mis en avant par l'avocat de Jean-Paul Vidal, Me Mathieu Monfort. "Il va commettre l'irréparable, uniquement parce qu'il va être amené à avoir un comportement qui va être induit par ce qu'on va lui dire, parce qu'on va lui montrer. À partir de là, va s'engager un processus qu'on peut qualifier d'emprise, de manipulation." L'avocat de Marie-José Montesinos, lui, n'a pas souhaité s'exprimer auprès de TF1.

Les deux accusés, qui restent présumés innocents, encourent la réclusion criminelle à perpétuité.