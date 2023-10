VIDÉO - Trafic de cigarettes : de plus en plus d'usines clandestines découvertes en France

Les douaniers de la région interceptent de plus en plus souvent des cigarettes de contrebande lors de telles opérations. "En 2021, en Picardie, pour les trois départements, on en a saisi quatre tonnes. En 2022, on en avait saisi quatorze tonnes. Et en 2023, on va sans doute atteindre les 40 tonnes. Ce qui fait un ratio multiplié par dix", souligne Michel Lachaux, directeur régional des douanes de Picardie, dans la vidéo en tête de cet article.