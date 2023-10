VIDÉO - "Ça fait peur" : à Marseille, des étudiants face à la mainmise des trafiquants de drogue

"Un immense gâchis" : face à l'insécurité grandissante liée au trafic de drogues, l'Université d'Aix-Marseille est dans l'expectative. En plein centre-ville, à deux pas du Vieux Port, les étudiants de cette faculté doivent traverser une place qui, depuis cet été, est aux mains des dealers.

"Il y a des chaises à dix mètres de la porte où se postent les guetteurs. Et puis, il y a un mec qui vient et qui demande du shit, il passe un billet de 20 euros et l'autre sort ce qu'il veut. Donc, ça fait peur", raconte l'un d'eux dans le reportage du JT de 20H à retrouver en tête de cet article. Un autre, lui, ne s'estime plus en sécurité. "On attend d'être dans la fac pour se sentir mieux", affirme-t-il.