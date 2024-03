Trafic de drogue : quel bilan pour les opérations "place nette" ?

En France, les milliers de points de deal généreraient quatre milliards d’euros par an. Emmanuel Macron avait annoncé que les forces de l’ordre mèneraient, chaque semaine, dix opérations "place nette". Sont-elles efficaces ?

L’État en a fait une priorité, affaiblir autant que possible le trafic de drogue partout en France. Quel bilan pour les forces de l’ordre ? D’après le ministère de l’Intérieur, les enquêteurs ont réussi, ces derniers mois, à rayer de la carte un millier de points de deal. Le pays en compte encore 3000, mais Gérald Darmanin affiche sa détermination, avec, à ses yeux, de nouveaux bons résultats depuis janvier dernier : "Près de 1300 interpellations, plus de deux tonnes de stupéfiants, 2 millions d'euros en liquide (...) On ne lâche rien."

À grand renfort de vidéos, les forces de l’ordre montrent les contrôles, les arrestations et les saisies de drogue. Mais le nombre de consommateurs ne faiblit pas. Les policiers prônent des sanctions financières plus sévères. "On n'arrive pas à faire baisser le nombre de consommateurs. Malgré la mise en place des amendes forfaitaires délictuelles, 35%, 40% des amendes sont payées, ce n'est pas suffisant", déplore Rudy Manna, porte-parole du syndicat Alliance.

La stratégie de l'État est-elle efficace ? Les trafiquants s’adaptent à grande vitesse à la répression policière. Grâce aux réseaux sociaux, la livraison à domicile de cannabis ou de cocaïne touche désormais tous les départements. Le chiffre d’affaires annuel de la drogue aurait atteint cinq milliards d’euros, un record. C’est la preuve de la puissance de feu des trafiquants. Les autorités françaises viennent de saisir, en moins d'une semaine, sept tonnes de cocaïne sur des navires aux Antilles. Cette poudre blanche valait 240 millions d’euros à la revente.