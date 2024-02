VIDÉO - Trafic de drogue : un fléau que subissent aussi les petites villes françaises

Au cours de la dernière décennie, le trafic de drogue a explosé dans les zones rurales. L'exemple de Saint-Rémy-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, est particulièrement parlant.

Un phénomène de plus en plus important. En l'espace de dix ans, la consommation de drogue a augmenté de 67% dans les zones rurales françaises. Ces derniers mois, les saisies se sont multipliées, notamment dans les petites villes. L'exemple de Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône) est particulièrement parlant. TF1 a récemment suivi une opération policière dans cette ville de 9.000 habitants.

Dans l'arrière-pays provençal, les gendarmes peaufinent les détails de leur intervention après trois mois d'enquête sur un trafic de cocaïne et de cannabis en pleine ville. "Je veux une progression coordonnée sur les deux domiciles pour surprendre les deux individus à 6h00 et empêcher toute destruction de produits", appelle le chef d'escadron Florian Gerbal, commandant de la compagnie de gendarmerie d'Arles. Ce matin-là, un jeune homme de 19 ans et son complice mineur, soupçonnés de tenir un point de deal, sont dans le viseur des forces de l'ordre.

Rapidité et efficacité

Pour cette intervention dans cette résidence à quelques centaines de mètres du centre-ville, quinze gendarmes lourdement armés sont mobilisés. L'intervention débute par une porte blindée fracturée et enfoncée. En l'espace de quelques secondes, le suspect est interpellé chez ses parents sans difficulté. Dans la foulée, il est placé en garde à vue. "On a mis deux minutes au total entre la mise en place devant la porte et l'entrée. C'est ce que l'on voulait, la fulgurance dans l'action pour empêcher la destruction de produits et surprendre l'individu dans son sommeil", se félicite Florian Gerbal.

Après cette première phase, les enquêteurs et maîtres-chien passent l'appartement et les parties communes au peigne fin à la recherche de produits stupéfiants. Au total, ils saisissent 200 grammes de cocaïne et près d'un kilo de cannabis. Un butin estimé à 15.000€. "Cette opération permet de mettre fin au trafic de stupéfiants en interpellant les auteurs principaux et aussi de calmer les nuisances et les désagréments de la vie quotidienne qui touchaient les habitants de cette résidence", commente encore le gendarme.

Ce n'est pas la première fois que de telles actions sont menées par les autorités à Saint-Rémy-de-Provence. Un réseau de stupéfiants avait déjà été démantelé cinq ans plus tôt en plein centre-ville. "La consommation de stupéfiants ne s'arrête pas aux portes des communes rurales", confirme Hervé Cherubini, le maire (SE) de la commune. "Mais je pense qu'après l'opération de ce matin, on sera tranquilles pendant quelques mois", conclut-il au micro de TF1.