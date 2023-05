VIDÉO - Le trafic de drogue empoisonne Marseille, 21 morts en seulement 5 mois

D'après les premiers éléments, il s'agirait d'un règlement de comptes sur fond de trafic de drogue. Un de plus, alors que les autorités craignent une année particulièrement meurtrière à Marseille. En 2021, 39 personnes sont décédées à la suite d'une fusillade, 37 l'année dernière et on en compte déjà 21 depuis janvier cette année seulement. La plupart des victimes sont très jeunes, souvent des petites mains membres de réseaux.