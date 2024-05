VIDÉO - "Je suis écœuré" : troisième cambriolage en six mois pour le Secours populaire en Isère

Le plus grand local de stockage du comité Portes de l'Isère a été pris pour cible à Bourgoin-Jallieu. 200 cartons de vêtements, mais aussi des micro-ondes, des fours et des machines à laver ont été dérobés. Le préjudice s'élève à plusieurs milliers d'euros.

"Tout était éventré", déplore un bénévole, encore sous le choc. "On est entrés dans les locaux, on est restés sidérés, et surtout incrédules", réagit une autre, montrant des photos de cartons entassés en désordre dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article. Ce centre de stockage du Secours populaire en Isère, à Bourgoin-Jallieu, a été cambriolé ce week-end.

200 cartons de vêtements, mais aussi des micro-ondes, des fours et des machines à laver ont été dérobés. "Franchement, où est le sens de l'honneur ? Voler des gens plus pauvres que vous... C'est de la colère, du dépit, c'est comme ça...", s'insurge la bénévole Sylvie Berze.

400.000 euros de préjudices en décembre dernier

Ces dons étaient destinés à une braderie prévue dans quelques jours, afin de récolter des fonds pour les bénéficiaires. Ce sont plusieurs milliers d'euros qui s'envolent. "Le secours populaire n'a jamais refusé ni aide ni soutien à qui que ce soit. Ils n'ont qu'à frapper à la porte, ils seront les bienvenus. Ils n'ont pas à tout briser, tout casser", insiste Anne-Marie Perna, une autre bénévole interrogée par TF1.

À noter qu'il s'agit du troisième cambriolage pour un Secours populaire d'Isère en moins de six mois. Le 23 décembre dernier, un local avait été cambriolé et un fourgon saccagé à Échirolles, pour 400.000 euros de préjudices. "Je suis écœuré, en plus les gens qui ont fait ça à une association comme le Secours populaire, en période d'hiver, c'est lamentable", réagit un bénévole dans le reportage ci-dessus.

Ces locaux associatifs souvent mal protégés sont la cible des cambrioleurs. "Ils ont enlevé la porte et ils sont entrés", explique très simplement le secrétaire général du Secours populaire, Nabil Chetouf. L'association lance un appel aux dons afin d'équiper d'alarmes et de caméras de vidéosurveillance ses entrepôts d'Isère.