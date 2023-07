VIDÉO - Troisième nuit de colère : les bâtiments publics, cibles privilégiées des émeutiers

Au matin du vendredi 29 juin, il ne reste dans le dépôt d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) que douze carcasses de bus calcinées. Les usagers de ce quartier au nord de Paris sont désemparés. "Nous tous, on va être en retard au travail, on va être en retard à l'école, à cause de ça", s'agace une dame au micro de TF1. Le préjudice pour la RATP dépasse les trois millions d'euros pour ce seul dépôt. Durant la même nuit, non loin d'ici, les casseurs ont également pris pour cible le chantier de la piscine olympique, qui doit servir aux entraînements des athlètes.