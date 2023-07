VIDÉO - Un incendie ravage une église à pans de bois : un trésor du XVIᵉ siècle part en fumée

Comme en Alsace, les habitations traditionnelles de la région sont faites de bois et de torchis. L'église, monument historique, était une fierté dans le Pays du Der. "L'église de Drosnay faisait partie du circuit touristique", explique Emmanuel Le Roy, maire (SE) de la commune, "on avait énormément de visiteurs qui venaient du monde entier". Anne-Marie accueillait les curieux dans ce joyau du XVIᵉ siècle, et déplore une perte irréparable. "On va la reconstruire, mais elle ne sera plus jamais du XVIᵉ siècle", résume-t-elle. La gendarmerie ne fait que commencer son enquête pour expliquer le départ du feu, et aucune piste n'est écartée à ce stade.