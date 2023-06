VIDÉO - Mineur tué après un refus d'obtempérer à Nanterre : le fil des évènements

Selon le préfet de police de Paris, rien n’a été trouvé dans la voiture. Un deuxième passager mineur a été interpellé, un troisième est toujours en fuite. Pour l’avocat de la famille de la victime, la légitime défense ne tient pas.

"Les policiers, afin de justifier le tir, ont indiqué au départ qu'ils étaient en légitime défense et qu'ils étaient en danger. Ils ne savaient peut-être qu'une vidéo avait été prise mais on voit clairement que les policiers sont sur le côté, qu'ils ne sont pas face au véhicule, et donc la vidéo dément formellement la version donnée par les policiers", assure face à notre caméra Me Yassine Bouzrou.

Les policiers ont-ils respecté la procédure ? Le fonctionnaire qui a tiré a été placé en garde à vue lundi pour être entendu.