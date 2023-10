VIDÉO - "Une violence extrême" : l'enquête de "Sept à Huit" sur le "violeur de Tinder"

Anna, 37 ans, pense avoir échappé au pire en juin dernier. "J'ai matché avec un profil. Et assez rapidement, on s'est donné rendez-vous au Vieux-Port de Marseille", se souvient-elle. Après un premier verre, elle se rend au comptoir pour en commander un autre. "À ce moment, le directeur du bar me montre une vidéo d'alerte sur Instagram, où une jeune influenceuse dit : 'Faites très attention, il drogue les filles, il les viole'. Et moi, j'étais choquée. Je reviens et il n'est plus là. J'aurais pu être sa prochaine victime", déplore la jeune femme.

Elle cherche alors sur Internet et découvre avec effroi que celui qui s'est présenté à elle comme Samuel, s'appelle en réalité Salim et que certains le surnomment sur les réseaux sociaux "le violeur de Tinder". Cet homme est déjà connu de la justice, mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur dix-sept jeunes femmes. Placé sous contrôle judiciaire, il aurait récidivé à au moins quatre reprises ces derniers mois.